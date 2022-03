Johaug klar for NM-stafett – kusinen får maratondag

NTB

Therese Johaug går NM-stafett sammen med søskenbarnet Gyda Westvold Hansen søndag. Nansen-laget seiler opp som het medaljekandidat.

Idrettslaget Nansen har ikke for vane å stille lag i NM-stafetter. Søndag kommer imidlertid klubben til Therese Johaug til start i Harstad, i det som blir et av langrennsstjernens siste NM-renn som toppidrettsutøver.

Med seg på laget får Johaug kombinertprofilen Gyda Westvold Hansen og Ingeborg Østgård. Westvold Hansen får dermed en svært travel dag i skianlegget til Kilkameratene. Noen timer etter stafetten skal nemlig verdensmesteren ut å gå kombinertlangrenn samme sted.

– Det blir en hard dag, kjenner jeg. Men det blir det siste for sesongen, så da er det bare å bite tennene sammen. Etterpå er det ferie, sier Westvold Hansen til NTB.

Kjempetalentet Østgård

Tredje kvinne på Nansen-laget, Ingeborg Østgård, er heller ingen hvem som helst i idrettssammenheng. 18-åringen har de siste sesongene bevist at hun er et kjempetalent på friidrettsbanen. I fjor ble det både gull på 1500 meter i U20-EM, samt EM-sølv i terrengløp i samme klasse.

I vinter har hun også gjort seg bemerket i skiløypene. Så sent som i februar ble hun nummer fire på 15-kilometeren i fri teknikk i junior-NM. Flere juniorlandslagsløpere ble da slått av den fremadstormende 18-åringen.

Med Therese Johaug i spissen stiller Nansen et høyst slagkraftig mannskap i Harstad søndag. Regjerende mester Nes, med landslagstvillingene Tiril og Lotta Udnes Weng, kommer blant annet ikke til start.

Strindheim seiler opp som den klareste gullkandidaten. Bak der kan trioen fra Nansen utfordre om de øvrige medaljene.

Tok NM-gull

Gyda Westvold Hansen startet helgen i Harstad med å ta et nytt NM-gull lørdag. Nansen-løperen hadde to og et halvt minutts forsprang til nærmeste konkurrent ut fra start på 7,5-kilometeren i skisporet og kom til mål i ensom majestet.

Også i søndagens kombinertlangrenn går Westvold Hansen ut i klar ledelse. Dermed kan nok 19-åringen koste på seg en stafettetappe først, og likevel ha gode seiersmuligheter på 3-kilometeren noen timer etterpå.

– På stafetten skal jeg heldigvis bare gå fem kilometer, og det blir fryktelig artig å gå sammen med Therese og Ingeborg, sier Westvold Hansen etter lørdagens kraftanstrengelse.