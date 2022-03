Martin Løwstrøm Nyenget knuste rivalene – tok sitt første individuelle NM-gull

NTB

Martin Løwstrøm Nyenget (29) fortsatte kjempeformen og var ustoppelig på vei inn til NM-tittelen på lørdagens 15 kilometer i klassisk stil utenfor Harstad.

Lillehammer-løperen var i en klasse for seg og slo Simen Hegstad Krüger med 30,5 sekunder i løypene i Kilbotn. Bronsen tok Håvard Moseby.

– NM er gøy, særlig når vi får sånne fine rammer rundt det. Da er det ekstra moro å lykkes, sa Nyenget til NRK etter å ha blitt individuell norgesmester for første gang.

Fra før hadde han et gull i lagsprint fra 2018. Lørdagens suksess kom få uker etter at han gikk inn til verdenscupseier på femmila i Holmenkollen. Formtoppen kom kort tid etter at han mistet sin far.

– Jeg hadde kjempeski. Lillehammers smøreteam har gjort en kjempejobb, og kroppen var også veldig bra. Jeg klarte ikke målet om OL, men har ellers gått noen gode skirenn i vinter og er motivert inn mot neste sesong, sa Nyenget.

Fikk svar

Krüger var svært godt fornøyd med egen prestasjon. Han fikk endelig noen svar han har ventet på.

– Det var rått av Martin i dag. Selv med hele verdenseliten på plass i dag, tror jeg noen hver ville slitt med ham i dag, sa han til NRK og fortsatte:

– Jeg har slitt med å knekke klassisk-koden i vinter. Da gjør det godt for veien videre å vise at jeg ikke helt har glemt hvordan man går denne stilarten.

NMs lykkeligste

Moseby var kanskje feltets gladeste mann lørdag. Kjelsås-løperen ga fra seg et høylytt jubelbrøl da han krysset målstreken og innkasserte sin første NM-medalje. Han endte 2,7 sekunder foran Ole Jørgen Bruvoll på fjerdeplass.

– Ekstremt gøy når man har marginene på sin side. Det er stor forskjell på å bli nummer tre og fire. For meg betyr dette mye, sa Moseby.

Johannes Høsflot Klæbo går ikke NM-rennene i Nord-Norge. Trønderen har ikke kommet seg 100 prosent fra koronasykdom.

Det videre NM-programmet i Harstad ser slik ut for herrene: stafett (søndag), klassisk sprint (mandag) og 50 kilometer i fri teknikk (tirsdag).

Del to av sesongens norgesmesterskap avvikles på Lygna mellom 6. og 8. april.