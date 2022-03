Ruud tok kontroll fra start i ATP-turnering i Miami

Casper Ruud, som røk ut mot Nick Kyrgios i Indian Wells for halvannen uke siden, tok seg greit videre i ATP-turneringen i Miami fredag. Han slo sveitsiske Henri Laaksonen 6-1, 6-2. Arkivfoto: Mark J. Terrill / AP / NTB

NTB

Casper Ruud vant sin første kamp i ATP-turneringen i Miami med sifrene 6-1, 6-2. Nordmannen hadde kontroll fra start mot sveitsiske Henri Laaksonen.

Ruud som er ranket som nummer 8 i verden brøt serven til Laaksonen – som ligger på 68. plass – to ganger i det første settet. Også i andre sett brøt han Laaksonens serve to ganger, men trengte ett game mer for å vinne 6-2. Nordmannen tok seg dermed videre uten større problemer.

Kampen mot Laaksonen var en del av turneringens andre runde, men var Ruuds første kamp ettersom han fikk walkover i runde én. Kampene i tredje runde spilles søndag og mandag.