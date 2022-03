Uønsket russisk idrettstopp er på Hamar – får ikke akkreditering

Idrettspresident Berit Kjøll reagerer sterkt på at ESC-president Alexander Ratner har reist til skytter-EM. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Alexander Ratner fra Det europeiske skytterforbundet (ESC) har likevel ankommet EM i luftvåpen på Hamar. Der får han alt annet enn spesialbehandling.

ESC-presidenten har i likhet med andre fått beskjed fra Norges Skytterforbund i forkant om at han ikke er velkommen til arrangementet på grunn av russernes invasjon av Ukraina.

– Det er synd at dette skjer nå. Vi har hatt en veldig god konkurranse til nå og er fornøyde med det. At dette får fokus, er leit, sa Larsen til NTB fredag.

Senere opplyser Larsen i en pressemelding at forbundet har valgt å holde Ratner utenfor.

– Ikke behandlet som vår gjest

– Som en direkte konsekvens av dette vil vi ikke gi Ratner en akkreditering til mesterskapet, og han vil heller ikke bli behandlet som vår gjest under arrangementet, sier Larsen.

Også presidenten i Det internasjonale skytterforbundet (ISSF), Vladimir Lisin, og Anna Letstsjikova fra Russland har fått beskjed om at de ikke er velkomne etter landets invasjon av Ukraina.

– Vi har sendt et ønske om at de ikke skal delta. Vi har ikke nektet dem å komme, for det har vi ikke anledning til, sa Larsen til NRK fredag.

Ratner har sendt brev til idrettspresident Berit Kjøll og forklart at han ikke har noen bånd til den russiske regjeringen.

Kjøll opplyser til Dagbladet at Norges idrettsforbund har mottatt et brev fra Ratner i forkant av mesterskapet på Hamar.

– Respektløst

Kjøll stiller seg bak Larsen.

– Vi støtter Norges Skytterforbund og synes dette er respektløst overfor norsk idrett, skytterfamilien og til alle som har bidratt i forberedelsene og gjennomføringen av dette mesterskapet. Ikke minst overfor alle de frivillige som stiller opp, sier hun.

EM i Vikingskipet på Hamar varer til søndag 27. mars.