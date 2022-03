VM-drømmen lever for Sverige – Quaison ble helten i ekstraomganger

Robin Quaison ble helten for Sverige. Her under EM-kvalifiseringskampen mot Norge for tre år siden. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

NTB

Sverige er klare for et siste oppgjør mot Polen til kamp om å nå årets VM etter at Tsjekkia ble slått 1-0 onsdag kveld. Robin Quaison sørget for svensk jubel.