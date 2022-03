Ada Hegerberg tilbake på landslaget – tatt ut til kampene mot Kosovo og Polen

NTB

Ada Stolsmo Hegerberg gjør comeback på kvinnelandslaget i fotball etter nesten fem års pause. – Et kjempetilskudd, sier landslagssjef Martin Sjögren.

Hegerberg var som ventet på listen over spillerne som er tatt ut til VM-kvalifiseringskampene mot Kosovo og Polen da denne ble offentliggjort i Oslo torsdag morgen.

Dermed er hun aktuell for sommerens EM-sluttspill. Mesterskapet arrangeres i England.

– Det er veldig gledelig å kunne sitte her å presentere Ada. Som landslagssjef vil man ha alle spillerne tilgjengelige, og nå kan vi si at vi har alle de beste tilgjengelige, sa Sjögren.

Hegerberg spilte sist for Norge 24. juli 2017, men er nå tilbake i troppen til kvalifiseringskampene mot Kosovo og Polen i april. Begge oppgjørene spilles på norsk jord (Sandefjord og Ullevaal).

Etter EM i 2017 ga Hegerberg beskjed om at hun tok en pause fra landslaget. Hun sa at beslutningen kom som en konsekvens av at målsettingene og resultatene ikke var gode nok fra landslagets side. Hun ville heller ville bruke all sin energi på klubblaget Lyon.

Klaveness involvert

Den nyvalgte fotballpresidenten Lise Klaveness har hatt en viktig finger med i spillet for å få den norske stjernen tilbake.

– Det er veldig fint å høre Adas navn i troppen. Det føles godt og riktig. Det har ikke vært noen god følelse at hun har stått utenfor i nesten fem år. Ada og jeg har hatt jevnlig dialog siden 2018, men det har ikke vært noe resultatfokus fra min eller NFFs side, sa Klaveness på pressekonferansen.

– Vi har hatt gode samtaler, fortsatte hun.

Også Maren Mjelde er tilbake i landslagstroppen etter mye skadeproblemer.

Veloverveid beslutning

«Beslutningen om å ta en pause fra landslaget har vært vanskelig, men den er veloverveid. Beslutningen er ikke bare en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid. Jeg vil framover bruke all energi i Lyon. Det er der jeg nå kan videreutvikle meg som spiller», skrev hun i en pressemelding.

«Skal landslaget oppnå de målsettinger og resultater landslagsledelsen har satt seg, kreves det etter min oppfatning forbedringer på flere områder, både i planleggingsarbeidet, i gjennomføringsfasen og i oppfølgingen. I tillegg er det mye å gå på når det gjelder kommunikasjon og dialog».

625 dager

Hun har slitt tungt med skader de siste sesongene. Hun var i oktober tilbake på fotballbanen etter 625 dager på sidelinjen.

Etter det har hun vært en jevn bidragsyter for det franske laget. Hun står med åtte mål og seks assist på tolv seriekamper denne sesongen. I mesterligaen er det blitt tre scoringer på seks kamper.

Hegerberg har spilt 66 A-landskamper i perioden 2011–2017 og står med 38 mål.