Kilder til TV 2: Ada Hegerberg gjør landslagscomeback

NTB

Ada Stolsmo Hegerberg blir igjen en del av kvinnelandslaget i fotball etter nesten fem års pause, erfarer TV 2.

Kanalen hevder den har flere kilder på at Hegerberg igjen skal spille med flagget på brystet. I så fall er hun aktuell for sommerens EM-sluttspill i England.

Hegerberg spilte sist for landslaget 24. juli 2017. Norge har landskamper mot Kosovo i Sandefjord og Polen i Oslo neste måned. Kampene er en del av VM-kvalifiseringen, og troppen til disse blir tatt ut torsdag.

Lyon-stjernen Hegerberg har de siste sesongene vært gjennom lange skadeperioder, og en alvorlig kneskade satte henne utenfor i halvannet år. I oktober fikk hun sine første kampminutter på 625 dager.

Hegerberg står med 38 mål på 66 A-lagskamper for Norge.

Klaveness-dialog

Hun hoppet av landslaget kort tid etter den norske EM-fiaskoen sommeren 2017. Det begrunnet hun med at målsettingene og resultatene ikke var gode nok fra landslagets side, og at hun ville bruke all sin energi på klubblaget Lyon.

Siden har Norges Fotballforbund jobbet aktivt for å få Hegerberg til å snu.

Det siste året har nyvalgt fotballpresident Lise Klaveness vært til stede på flere av 26-åringens kamper denne sesongen og hatt en dialog med Hegerberg. Det gjorde hun i rollen som toppfotballdirektør.

Verdensklasse

Martin Sjögren har vært Norges landslagssjef for kvinner siden slutten av 2016. Under hans ledelse er en VM-kvartfinale (2019) beste norske mesterskapsresultat.

Svensken vil verken bekrefte eller avkrefte opplysningene om et Hegerberg-comeback.

– Vi får se om det blir spennende nyheter i morgen, sier Sjögren til Nettavisen.

Hegerberg mottok den første utgaven av den prestisjetunge Ballon d'Or-prisen i 2018. To år tidligere ble hun kåret til årets spiller av Det europeiske fotballforbundet (Uefa). BBC har gitt henne samme anerkjennelse to ganger (2017 og 2019).