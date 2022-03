Charlotte Kalla legger opp

Charlotte Kalla har bestemt seg for å legge skiene på hylla.

Den meriterte svenske skiløperen gir seg som langrennsløper.

Charlotte Kalla (34) offentliggjorde nyheten på Instagram tirsdag kveld.

– Det har ikke vært en enkel beslutning, men til slutt veide nysgjerrigheten på livet utenfor toppidretten tyngre en det som en videre satsning ville innebære, skriver hun.

Kallas siste konkurranse på toppnivå blir denne ukens svenske mesterskap på hennes hjemmebane i Piteå.

Vinterens OL i Beijing ble en stor skuffelse for Kalla. Hun gikk tre renn i OL og fikk plasseringene 19, 20 og 35. Hun ble også vraket til det svenske stafettlaget.

Kalla har i en årrekke vært i verdenstoppen, men har ikke fått ting til å stemme de siste sesongene. Hun har vunnet tre OL-gull og tre VM-gull i løpet av karrieren.

To av de største legger opp samtidig

Til sammen har den svenske skilegenden en samling på hele 22 OL- og VM-medaljer.

Kalla debuterte i verdenscupen i 2006. Hennes store gjennombrudd var seieren i Tour de Ski i 2008. Hun ble OL-mester på 10 kilometer fri teknikk i 2010, på stafett i 2014 og på fellesstart med skibytte i 2018. Siste medalje i et stort mesterskap ble VM-gullet i stafett i 2019.

Med Kalla og nesten jevngamle Therese Johaug legger to av de største kvinnelige langrennsprofilene de siste 15 årene opp samtidig.

Kan bli leder

Det er ikke sikkert at Kalla er tapt for langrennssporten. Hun har åpnet for en lederrolle i framtiden.

– Kanskje har vi allerede pratet om det. Hun sitter inne med veldig mye erfaring, sa landslagssjef Anders Byström til TT tirsdag, før Kalla offentliggjorde sin avgjørelse om å legge opp.