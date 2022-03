NTB

Over 200 mennesker er skadd etter at en fotballtribune kollapset i India lørdag.

Seks av de skadde skal ha pådratt seg alvorlige skader. Da tribunen ga etter og delvis raste sammen, brøt det ut panikk blant publikum.

Kampen inngitt i en regional liga sørvest i India. Den lokale politisjefen Hidayathulla Mambra sier at han tror tribunekonstruksjonen har blitt påvirket av mye regn den siste tiden.

Øyenvitner uttaler til lokale medier at det nesten er et under at ingen mistet livet i ulykken.