Treg Hovland-dag i Florida – langt unna teten

NTB

Golfesset Viktor Hovland åpnet med birdie, men spillet hans tok ikke av på andrerunden av PGA-turneringen i Palm Harbour. Golfesset er på delt 50.-plass.

Fredagen ga stødig Hovland-spill, men det ble heller ikke noe utover det ordinære. Det endte ikke i noe birdierush for ham. Det hadde han trengt for å være med i toppen.

Hovland er hele elleve slag bak lederen Matthew NeSmith (USA), men nordmannen klarte å kvalifisere seg for de to siste rundene lørdag og søndag med en runde ett slag under banens par.

Hovland innledet turneringen i Florida med en 69-runde torsdag.

I fjor ble den norske verdenstreeren nummer tre på Copperhead-banen etter en knallavslutning og fire strake runder på under 70 slag.