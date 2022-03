Romøren ansatt i Kreftforeningen

NTB

Den tidligere skihopperen og markedssjefen for hopplandslaget, Bjørn Einar Romøren, er ansatt i Kreftforeningen.

Han skal jobbe i foreningens seksjon for aksjoner og næringsliv. Romøren, som selv har vært kreftsyk, tiltrer i den nye jobben i mai.

– Først og fremst er jeg veldig glad for å få lov til å jobbe sammen med en veldig bra gjeng som jeg er blitt kjent med over en lang periode. Jeg gleder meg til å komme inn i et godt miljø med fine folk som brenner for en ekstremt viktig sak, sier Romøren i en pressemelding.

Han sier at jobben er spennende.

– Jeg ser fram til å bygge relasjoner som gir gode samarbeid med stor verdi for begge parter. Det er det jeg har jobbet mest med etter hoppkarrieren. I tillegg er jeg veldig, veldig glad i å jobbe med å utvikle ting, og skape og videreutvikle konsepter, sier Romøren.