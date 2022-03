Thomas Wærner suveren i Finnmarksløpets lengste klasse

NTB

Thomas Wærner hadde full kontroll og kjørte inn til seier i Finnmarksløpets lengste klasse fredag morgen.

En lykkelig Wærner hilste publikum da han kom i ensom majestet inn til Alta etter 1200 kilometer på Finnmarksvidda, tilbakelagt på en snau uke. Han var mange timer foran nærmeste konkurrent.

Wærner, som regnes som av verdens beste hundekjørere, hadde ni av i utgangspunktet 14 hunder i spannet da han krysset mållinjen i Alta klokken 7.46 fredag.

Tidlig ledelse

Det er tredje gang Wærner vinner Finnmarksløpet. Han er også den første som har vunnet både Femundløpet og Finnmarksløpet samme år to ganger.

– Det er veldig spesielt, sa Wærner til NRK etter målgang.

Wærner tok ledelsen første gang allerede etter halvannet døgns kjøring lørdag og har stort hatt kontroll i teten siden da.

Forholdene under årets løp var tøffe, ikke minst fordi det har vært veldig varmt.

– Det har vært et tungt løp på grunn av harde spor, men det har samtidig vært helt fantastisk,

Alt for hundene

Det ble en behagelig siste etappe for 49-åringen, da ingen var i nærheten å følge ham ut fra siste sjekkpunkt.

Han forklarer suksessen de siste årene på denne måten:

– Jeg har veldig fokus på hundene, og så tror jeg at jeg ikke er så redd for å tape. Jeg gjør det jeg mener er best for hundene hele tiden, sa han.

Wærner vant også Iditarod – verdens lengste hundeløp – i 2020.