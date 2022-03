Røste gir seg som skipresident: – Ingen enkel avgjørelse

NTB

Erik Røste tar ikke gjenvalg som president i Norges Skiforbund etter ti år i toppvervet. Han avviser at hoppbråket fra i fjor høst ble utslagsgivende.

Nyheten om Røstes avgang sprakk torsdag kveld. Han slapp den selv i et intervju gitt til NRK.

– Det har ikke vært noen enkel avgjørelse å gi valgkomiteen beskjed om at jeg ikke tar gjenvalg, medgir 61-åringen.

Røste har gjennom mange tiår vært en del av det norske skimiljøet. Allerede som 17-åring ble han skitrener, og på 1990-tallet hadde han roller som landslagstrener og sportssjef.

Gjøvik-mannen var visepresident i fire år før han ble øverste sjef i skiforbundet i 2012.

Det har vært en rekke sportslige oppturer under Røstes ledelse med 90 VM- og OL-gull og over 200 medaljer totalt, men det har også vært flere konflikter.

Bråk og misnøye

Disse fikk mye oppmerksom i mediene, og den største stormen kom rundt arbeidsstriden med daværende hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Røste sier bråket ikke hadde betydning for hans valg om å droppe gjenvalg.

– Den såkalte hoppsaken har ikke vært avgjørende for min beslutning, men jeg skulle så absolutt vært den foruten. Samtidig har motivasjonen for å følge opp forbedringstiltakene i evalueringsrapporten vært noe av det som har talt for å stille til gjenvalg. Det er noe styret, administrasjonen og jeg uansett vil jobbe videre med fram mot skitinget i juni, sier Røste i en pressemelding.

I den nevnte rapporten fikk både NSF-ledelsen, Bråthen og hoppleiren knallhard kritikk. Det ble blant annet pekt på at Røstes handlinger i konflikten bar preg av rolleblanding med oppgaver som tilhørte generalsekretæren.

Det var stor misnøye i Ski-Norge over mediehåndteringen til forbundsledelsen. Akershus skikrets varslet i oktober i fjor mistillitsforslag mot skistyret, men valgte til slutt å legge det bort.

Utfordringer

Røste sier til NRK at tanken om å gi seg streifet ham allerede på fjorårets skiting. Han sa den gang til seg selv at den som blir valgt i 2022, må sitte til etter ski-VM i Trondheim i 2025.

Han har nå gjort opp status og mener det er tid for å tre til side. Ifølge Røste har skiforbundet en bunnsolid økonomi tross et par røffe år med koronapandemi.

– Da ble konklusjonen for min del at det blir riktig å overlate stafettpinnen til andre og ikke tenke fire nye år, sier han.

Skisporten har også utfordringer i vente. Et synkende medlemstall bekymrer og må jobbes med.

– Jeg håper at de tiltakene vi har satt inn på aktivitets- og klubbutvikling vil bære frukter i tiden framover, sier Røste.

Skiforbundet avholder et ting i Molde i juni. Der skal Røstes arvtaker velges.