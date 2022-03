Benfica stoppet Ajax i mesterligaen

NTB

Benfica slo til med 1-0-seier borte mot Ajax og tok seg til kvartfinale i Champions League. Darwin Núñez utnyttet en keepertabbe etter hvilen.

De portugisiske gjestene vant 3-2 sammenlagt. Før dobbeltoppgjøret hadde mange pekt ut Ajax som favoritt, men tirsdag greide ikke Amsterdam-laget å leve opp til forventningene.

Ajax var det førende laget før pause og satte inn et høyt press. Dermed klarte vertene å skape det som var av målsjanser i første omgang. Benfica ble spilt lavt og måtte satse på de dødballene de fikk, men det ble bare med noen nestensjanser.

Bortelaget var langt bedre med etter hvilen, og den tidligere Ajax-spilleren Jan Vertonghen var nær scoring etter 57 minutter, men forsøket gikk like utenfor.

Ga alt

Det var nettopp på en dødball at avgjørelsen skulle komme mot spillets gang. Darwin Núñez nådde høyest inne i feltet på et frispark da Ajax-målvakten André Onana feilberegnet. Ballen snek seg inn i langhjørnet mens Onana var på halvdistanse.

– Det var en komplisert kamp. Vi spilte på kontringer, men de var stødig posisjonert på banen. Som lag ga vi alt, og nå er jeg sliten. Vi måtte løpe mye utpå der, sa matchvinner Núñez til CNN Portugal.

Det første møtet endte 2-2 i Lisboa. Bortemålsregelen som kunne gitt det nederlandske storlaget en liten fordel, ble fjernet foran sesongen. Ajax-trener Erik ten Haag tok nederlaget med fatning.

– Vårt posisjonsspill var utmerket. Vi var veldig gode med ballen, men muligens manglet vi litt på kreativiteten. Det er bittert at et uoppmerksomt øyeblikk gjør at vi er slått ut, sa ten Haag.

Bråstopp

Han måtte svare på hvorfor første Ajax-bytte kom så sent som i det 81. minutt.

– Jeg håpet fortsatt på et magisk øyeblikk fra (Steven) Berghuis eller Antony. Vi var så dominantene i kampen at det ikke var behov for å endre på ting.

Ajax vant i høst samtlige mesterligakamper og gikk videre fra en gruppe Borussia Dortmund og Erling Braut Haaland feilet i. Benfica slo ut Barcelona på veien til åttedelsfinale

Nå må Benfica ses på som en drømmemotstander for Real Madrid, Bayern München, Manchester City og Liverpool i trekningen av kvartfinalene fredag.