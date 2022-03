Elabdellaoui tilbake på landslaget: – Ikke medlidenhetsuttak

Norges Omar Elabdellaoui er tilbake på landslaget. Her fra 2020 før han skadet seg. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Omar Elabdellaoui gjør comeback i den norske landslagstroppen etter nesten halvannet år. Han har hatt en lang og hard vei tilbake etter øyeskader.

Med i uttaket er også Sander Berge etter et like langt opphold. Han har slitt med flere skader de siste 15 månedene

Berge (Sheffield United) har ikke spilt landskamp siden oktober 2020 på grunn av flere skadeperioder.

Elabdellaoui var også borte fra landslaget i halvannet år. Han pådro seg øyeskader under nyttårsfeiring for vel 14 måneder siden og hadde en lang rekonvalesenstid før han gjorde comeback for Galatasaray i februar i år.

Landslagssjef Ståle Solbakken sa dette om Elabdellaoui og hva han har vært gjennom:

– Vi har hatt kontakt hele veien. Han er ikke med på noe medlidenhetsuttak, men fordi han er god nok.

– Det er også med henblikk at jeg ikke har hatt ham i troppen. Det kan være godt at vi hilser på hverandre, og at han får møtt de andre før det er alvor i juni., sa Solbakken.

Fikk hjelp

– Jeg trodde bare at jeg hadde noe i øyet og måtte fjerne det, men så kjente jeg at hele ansiktet mitt brant, og alt var svart, sa Elabdellaoui til avisen The Guardian for noen uker siden.

Han har vært igjennom elleve øyeoperasjoner for å få synet tilbake. For vel ett år siden reiste Elabdellaoui sammen med sin agent til et øyeinstitutt i Cincinnati i USA.

Der har legen Edward Holland vært banebrytende innen hornhinnetransplantasjonskirurgi i flere år, men han ga bare nordmannen fem til ti prosent sjanse for å få tilbake synet.

Haaland tilbake

Verken Berge og Elabdellaoui har vært på banen under Solbakkens tid som landslagssjef. Han overtok etter Lars Lagerbäck i desember 2020.

Erling Braut Haaland er også med i troppen. Han kom sist helg tilbake i spill for Borussia Dortmund etter en skadeperiode på halvannen måned.

Kampene mot Slovakia (25. mars) og Armenia (29. mars) spilles på Ullevaal stadion, men inngår ikke i Uefas nasjonsliga eller som kvalifisering til EM eller VM. Neste mulige mesterskap for Norge er europamesterskapet i 2024.