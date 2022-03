Bråthen-biografi snart ferdig – varsler omfattende omtale av hoppkonflikten

NTB

En biografi om hoppsjef Clas Brede Bråthen skrives i disse dager. Der varsler forfatterne at den betente konflikten med Norges Skiforbund får mye plass.

Ekteparet Terje Svabø og Astrid Versto, som står bak biografien, sier til TV 2 at boka vil inneholde sju-åtte kapitler om Bråthen-saken som ble en stor mediesak i fjor.

– Clas Brede fikk aldri anledning til å legge fram sin versjon overfor skistyret. Vi som skriver boka har i mange år stått hopp og Clas Brede nær. Så objektiv blir boka neppe. Men den skal være sannferdig, sier forfatterne til kanalen.

Bråthen selv er opptatt av å få fortalt sin side av saken i full bredde. Han mener han ikke fikk anledning til det mens striden med eget forbund raste.

– Nå er det sånn at ingen i ledelsen av Norges Skiforbund har spurt meg om min versjon i denne saken. Det er det heller ingen i ledelsen av skikretsene rundt om i Norge som har gjort. Men jeg vet at de har vært med å behandle saken. Så da kan jeg bare anbefale dem i å lese denne boka, sier Bråthen til TV 2.

Han er ikke bekymret for eventuelle beskyldninger om at han bidrar til å holde liv i en sak som offentlig skal være avsluttet. Landslagssjefen sier boken er et godt utgangspunkt for at han selv kan komme videre.

Over 70 personer skal være intervjuet i arbeidet med biografien.

Norges Skiforbund har ikke ønsket å kommentere boka overfor TV 2.