Dagbladet: Stöckl fortsetter som hopptrener i fire år

NTB

Etter hva Dagbladet erfarer, fortsetter Alexander Stöckl som herrelandslagstrener i hopp i fire nye år.

Avisa får opplyst at avtalen ikke er offisiell, men at det skyldes formaliteter. Lønn skal ikke være blant disse.

Etter fire nye år som trener kan en ny rolle i Skiforbundet være aktuell, og Stöckl skal ikke ha ønske om å være trener i noe annet land, ifølge Dagbladet.

Stöckls nåværende avtale går ut i mai.

– Vi er i dialog. Vi er ikke kommet fram til kontrakt ennå, men det er ikke noe hastverk så lenge sesongen fortsatt pågår, sa Stöckl til NTB søndag.

– Det ser veldig positivt ut. Jeg har ikke ambisjoner om å gjøre noe annet for øyeblikket, men den siste avgjørelsen er ikke tatt, sa han.

Stöckl var lojal og sto ved landslagssjef Bråthens side i forbindelse med bråket rundt den daværende sportssjefen i høst. Norges Skiforbund ønsket å kvitte seg med Bråthen, og Stöckl truet med at han ikke ville forlenge kontrakten dersom Bråthen måtte gå.

Nå har Bråthen fått ny stilling, og situasjonen har roet seg ned.

– Jeg føler meg trygg på at de avtalene vi har gjort, at det går i orden (Stöckls kontrakt). Det er mer formaliteter. Men det har vært et fryktelig turbulent år for norsk hoppsport. Og nå har vi kommet oss gjennom de store høydepunktene i sesongen på en meget respektabel måte. Vi kan være stolte av det vi har gjort, særlig i lys av hvordan vi er blitt satt på prøve som system, sier Bråthen til NTB.

Østerrikske Stöckl startet som norsk landslagstrener våren 2011. Han overtok da etter finnen Mika Kojonkoski.