Braktap for Zuccarellos Wild

Mats Zuccarellos Minnesota Wild røk på et tap hjemme mot Nashville Predators i Minnesota søndag. Her feirer Predators' Filip Forsberg etter å ha scoret ett av sine to mål mens nordmannen ser på. Foto: Craig Lassig / AP / NTB

NTB

Mats Zuccarellos Minnesota Wild røk på et 2-6-tap hjemme mot Nashville Predators i Minnesota søndag.

Dette var lagets andre tap på rad, etter 2–3 borte mot Columbus Blue Jackets lørdag.

Wild fulgte Predators til midtveis i andre periode, da stillingen var 2–2. Deretter satte Predators pucken i nettet fire ganger uten respons. Svensken Filip Forsberg var sentral for bortelaget med to mål og én assist.

Zuccarello var på isen i 15 og et halvt minutt og noterte seg for fem skudd på mål, men ingen gikk i nettet. Neste kamp for nordmannen er hjemme mot Boston Bruins i St. Paul på onsdag.

Boston-laget er i god form med åtte seire på de ti siste kampene, mens Wild er inne i en svak periode med kun tre seire på de siste ti forsøkene.

Zuccarello har imidlertid hatt en strålende sesong for Wild og er i rute til å slå sin personlige poengrekord i grunnspillet. Han mangler kun noen poeng for å slå 61 poeng, som han fikk for New York Rangers i 2015/16-sesongen.