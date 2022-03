Molde til kvartfinale etter saksespark i sluttdrama

NTB

Molde var minutter unna å ryke ut, men to kjappe scoringer ga 3-2 over Odd etter ekstraomganger i fotball-NM. Kristoffer Haugen avgjorde på spektakulært vis.

Vinnermålet kom på et saksespark fra en venstreback i det 119. minutt. Haugen fikk drømmetreff på et innlegg fra David Fofana. Pasningsleggeren hadde selv gjort 2-2 like før.

Da dempet Fofana ballen på brystet, flikket den til side i lufta og fikk nettkjenning.

– Når det kommer et så perfekt legg, måtte jeg bare prøve. Det er ikke hver dag du treffer sånn. Jeg tror ikke jeg har gjort det før på trening engang. Du kan godt si at det var en drømmescoring, sa matchvinner Haugen til NRK.

Seieren var fortjent etter et kraftig Molde-kjør. Likevel befant de blåkledde seg i akutt tidsnød foran egne fans. Det hadde Gilli Rolantsson sørget for på tampen av første ekstraomgang. Innbytteren fra Færøyene headet inn en ball fra Conrad Wallem.

Odd var på felgen, men hadde nå et resultat å verne om. Gjestene så ut til å klare det, men alt skulle smuldre bort. Dermed skal Molde spille kvartfinale hjemme mot Sarpsborg allerede kommende søndag.

Dette er de andre kampene: KFUM – Viking (lørdag), Sandnes/Ulf – Strømsgodset (lørdag) og Lillestrøm – Bodø/Glimt (søndag).

Ut i hundre

Molde slet først med å skape sjanser og så med å utnytte dem i søndagens oppgjør, men med åtte minutter igjen av ordinær tid banket Eirik Ulland Andersen inn 1-1.

Da klarte Molde endelig å overliste Odd-keeper Leopold Wahlstedt etter en dominant andre omgang. Den sto i sterk kontrast til vertenes skuffende opptreden før pause.

Allerede etter åtte minutter kunne Odd tatt ledelsen da Josef Baccay ble felt av Molde-keeper Jacob Karlstrøm i feltet. Dommer Tom Harald Hagen dømte straffespark til store MFK-protester.

Men straffesparket til Tobias Lauritsen var svært svakt, og Karlstrøm reddet enkelt. I stedet for å score på straffespark, skulle Odd få uttelling etter et innlegg fire minutter senere. Denne gangen var Lauritsen servitør, og i boksen kunne Filip Jørgensen gjøre 0-1.

Sjansebonanza

Etter pause var det et langt mer energisk Molde-lag som kom på banen. Med et høyt press gjorde Erling Moes menn det vanskelig for Odd.

Fofana hadde en skuffende debutsesong for Molde i fjor, men unggutten kom til flere sjanser etter sidebytte. Senere skulle han bli helt sentral.

Etter 69 minutters spill sto Wahlstedt for en kjemperedning. En presis corner fra Magnus Wolff Eikrem ble møtt av Eirik Haugan i feltet, og ballen hadde retning mot nettmaskene. Med et tigersprang fikk Wahlstedt kastet seg ned i hjørnet reddet med litt hjelp fra stolpen.

Et snaut kvarter senere hindret verken Wahlstedt eller målstengene skuddet fra Ulland Andersen, som hadde blitt byttet inn etter 72 minutters spill.

Odd må vente videre på å kunne utvide tittelskapet med flere NM-triumfer. Laget har vunnet turneringen rekordmange tolv ganger. Bare Rosenborg kan match det antallet cuptitler. Trønderne røk ut i 3. runde mot regjerende mester Viking.