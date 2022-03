Riiber vant igjen, tok verdenscupledelsen og tangerte historisk rekord

NTB

Jarl Magnus Riibers gikk ut med et godt forsprang på langrennet og vant kombinertrennet i Schonach lørdag. Med det gikk han opp i ledelsen i verdenscupen.

Riiber lå 19 poeng bak østerrikske Johannes Lamparter i verdenscupen sammenlagt før rennet i Schonach. Seieren var nordmannens 48. på dette nivået. Det er like mange som finske Hannu Manninen, som inntil lørdag sto alene med flest verdenscupseirer i kombinerthistorien.

24-åringen startet med et solid utgangspunkt på langrennet og gikk ut 31 sekunder foran japanske Ryota Yamamoto. Ned til Lamparter hadde Riiber et forsprang på 1.04 minutter.

Det gjorde at Riiber fikk få problemer med å forsvare ledelsen og gå alene i mål. Han tok dermed tilbake den gule ledertrøya for første gang siden 16. januar. Den gang vant Lamparter et renn i Klingenthal uten Riiber i feltet.

Kombinertsesongen avsluttes med et nytt renn i Schonach søndag. Der kan Riiber både ta rekorden for flest verdenscupseirer i historien alene og sikre sin fjerde strake seier i verdenscupen sammenlagt.

Da må han slå Lamparter, som sikret 2.-plassen i Schonach. Det ga østerrikeren 80 verdenscuppoeng. Riiber er nå i føringen med ett poeng.

Jørgen Graabak startet som fjerde beste nordmann, men gullvinneren fra OL tok seg oppover resultatlistene med nok et godt langrenn og tok den siste pallplassen. Han slo Vinzenz Geiger og Ilkka Herola på oppløpssiden.