Svak avslutning forkludret Hovland-start i stjerneturnering

NTB

Trøbbel på de siste hullene la en demper på Viktor Hovlands ellers gode åpningsrunde i Players Championship i golf i Florida. Han gikk dagen ett slag under par.

Hovland hadde akkurat lagt bak seg to strake birdier da et realt tilbakeslag inntraff på fjerde siste hull. Et upresist utslag bidro til at han havnet i bunkeren, og der fikk han det stritt og måtte tåle en dobbeltbogey.

Det vil si at han brukte seks slag på et par-fire-hull. Ny smell kom da han rundet av torsdagen med en bogey. Avslutningen gjør at Hovland er på etterskudd i kampen om de fremste plasseringene.

24-åringen fra Oslo startet runden på 10. hull, og på veien noterte han fire birdier. I øyeblikket er han på en delt 34.-plass, men det er fortsatt mange spillere som så vidt er i gang med åpningsrunden. Tommy Fleetwood (England) og Keith Mitchell (USA) deler teten med seks slag under par.

Styrtregn og tordenvær preget første dag av Players Championship. PGA-turneringen kom i gang en time forsinket, men etter sju hull ble det full stopp for Hovland. Da måtte han og konkurrentene søke ly. Flere timer gikk før spillet var i gang igjen.

Hovland er rangert som nummer tre i verden. Han har mulighet til å toppe verdensrankingen om alt går hans vei gjennom helgen. Sånn sett startet det ikke så lovende torsdag.

– Det er sykt. Jeg vokste opp i Norge, og da er du ganske langt unna å være verdensener i golf. Jeg sto på Fornebu og klasket baller fem måneder i året. Du blir bedre, men det er kanskje ikke den beste måten å komme deg dit du vil på. Særlig ikke sammenlignet med hva andre juniorer og golfspillere gjør i andre deler av verden, sa Hovland til NTB tidligere i uken.

Players Championship er blant de største turneringene på PGA-touren bak de fire som har major-status. I potten ligger 20 millioner dollar, som tilsvarer 178,5 millioner kroner. Av disse går litt over 32 millioner kroner til vinneren.