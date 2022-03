Storsponsor presser FIS – Bolsjunov kan måtte gå med ukrainske farger

Aleksandr Bolsjunov og resten av verdenscupsirkuset kan komme til å gå med ukrainske farger. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Les mer Lukk

NTB

Hovedsponsoren for verdenscupen i langrenn vil sørge for de ukrainske fargene får plass på startnumrene under verdenscuprennene i Holmenkollen og Drammen.