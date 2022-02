Thoresen slutter som landslagstrener etter VM – ville ha lengre kontrakt

Petter Thoresen leder Norge for siste gang i VM i Finland i mai. Foto: Erik Johansen / NTB

NTB

Petter Thoresen gir seg som trener for de norske ishockeyherrene etter VM i mai. Han valgte å avslå forbundets siste forslag til kontraktsforlengelse.

Det opplyser Norges Ishockeyforbund i en pressemelding. Thoresen har vært landslagstrener siden 2016, og han skal lede Norge i sitt femte VM som trener.

Etter det er det slutt.

«Partene har den siste tiden vært i dialog om en forlengelse, der NIHF har tilbudt Petter Thoresen forlengelse av avtalen som landslagstrener med et år, frem til og med VM 2023. Thoresen har i dag meddelt NIHF at han takker nei til denne forlengelsen, og dermed gir seg som landslagstrener når inneværende avtale går ut etter VM 2022 i Finland», skriver forbundet.

NIHF opplyser at de framover skal legge trenerkabalen for herrelandslaget for de neste årene.

Thoresen har tidligere vært klar på at han ønsket seg en kontraktsforlengelse på mer enn ett år. Det fikk han ikke. Nå går partene hvert til sitt på forsommeren.

– Det var synd, men sånn er det jo. Forbundet gjør sine valg og jeg gjør mine, sier Thoresen til TV 2.

Han bekrefter videre at den korte kontraktslengden var årsaken til at han vendte tommelen ned for å fortsette som landslagssjef.

Nå håper han å gjøre comeback som trener på klubbnivå.

– Jeg har vært i dialog med et par klubber, men det er en klubb som jeg er vesentlig nærmere enn den andre, sier Thoresen.

Han kaller alle jobber i eliteserien som interessante.