Medier: Fifa utestenger Russland

NTB

Det internasjonale fotballforbundet Fifa har kommer til å utestenge Russland etter at IOC ba om dette tidligere mandag, melder flere medier.

Både Reuters, BBC og det tyske nyhetsbyrået DPA siterer ikke navngitte kilder på at en utestengelse er nær forestående.

En eksklusjon vil bety at Russland vil bli nektet å spille omspillskamper mot Sverige, Polen og Tsjekkia om en plass i Qatar-VM til høsten.

AFP meldte tidligere mandag at det var samtaler på «høyt nivå» om en utestengelse av Russland på grunn av landets krigføring i Ukraina.

Fifa besluttet så sent som søndag ikke å ekskludere Russland nå. Fifa bestemte da at Russland måtte spille sine kamper på nøytral bane, og at det ikke skulle brukes russiske flagg eller at nasjonalsangen skulle spilles.

Det kom sterke reaksjoner fra mange hold på det som ble oppfattet som utilstrekkelige tiltak fra verdens største særforbund.

– Flaut og pinlig, uttalte generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund, mens landslagssjef Ståle Solbakken kalte Fifa toppene «de mest inkompetente av de inkompetente».

Sverige var blant landene som reagerte med å utelukke å spille mot Russland uavhengig av land og bane.

Mandag kom imidlertid Den internasjonale olympiske komité med en klar oppfordring til alle idrettsforbund verden over om å utelukke russiske og hviterussiske deltakere i alle internasjonale konkurranser.