Jansrud legger opp – avslutter karrieren i Kvitfjell

NTB

Alpinisten Kjetil Jansrud legger opp etter verdenscuprennene i Kvitfjell kommende helg.

Det bekrefter alpinisten selv på sin Instragram-konto.

– Lørdagens utforrenn i Kvitfjell blir mitt siste renn som aktiv alpinist, skriver Vinstra-gutten.

– Et tog av tanker har ledet til denne beslutningen – å skulle slutte med noe du har gjort hele livet er ikke enkelt. Jeg er samtidig glad for å ha bestemt meg for å avslutte i Kvitfjell, der jeg vant for første gang i 2012, og der jeg har kjørt foran familie og venner i alle årene som har gått siden, fortsetter Jansrud.

Han står med ett OL-gull i karrieren. Det kom i super-G-rennet i Sotsji i 2014. I tillegg har han to OL-sølv, i storslalåm fra 2010 og utfor fra 2018. To olympiske bronsemedaljer har det også blitt.

I VM-sammenheng har Jansrud ett gull og to sølv.

Totalt har han vunnet 23 verdenscuprenn.