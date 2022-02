Klæbo kritisk til «feigt» FIS – åpner for å droppe verdenscuprenn

NTB

Johannes Høsflot Klæbo reagerer sterkt på at Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil la russiske utøvere konkurrere i Drammen og Holmenkollen.

Til Adresseavisen sier trønderen at han ennå ikke har bestemt seg for om han går torsdagens sprint i Drammen og søndagens femmil i Holmenkollen.

– Jeg har respekt for at skiforbundet varslet at de ikke ønsker at Russland skal konkurrere i Norge slik situasjonen er nå. Jeg er svært kritisk til at FIS ikke har valgt å utestenge Russland. De burde ha gjort slik som Ski Classics har gjort det. Det vil si nekte Russland å konkurrere. Dette synes jeg er svakt og feigt av FIS, og det setter oss utøverne i en veldig vanskelig situasjon. FIS burde ha ordnet opp i dette. FIS gjør det ikke lett for oss løperne, dessverre, sier Klæbo.

Senere mandag fikk Klæbo støtte av Den internasjonale olympiske komité, som ber om utestengelse av Russland og Hviterussland fra all internasjonal idrett. Det er ennå ikke klart hvilke konsekvenser det får for utøvere fra disse landene som planlegger å delta i verdenscupen i Norge.