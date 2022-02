Vegard Ulvang ber Norges Skiforbund nekte russiske utøvere å gå i Norge

Denne uka er det verdenscuprenn for langrennsløperne i Drammen og Holmenkollen. Der vil FIS-topp Vegard Ulvang ikke se russiske utøvere.

– Jeg synes ikke vi skal ha russere på start. Ukraina er medlem av FIS, og de er under angrep. Vi kan ikke ha det slik at de som blir skutt på, flykter hjem for å krige, men at de som skyter, får gå, sier Ulvang til NRK.

Lederen i langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) mener FIS selv burde tatt avgjørelsen, og nå ber han Norges Skiforbund nekte russere deltakelse på norsk jord.

– Det er en beslutning som FIS burde tatt. Når de ikke tar den, er det vi (Norge), som eier arrangementet, som må ta den. Om FIS er uenig i avgjørelsen, kan de ta fra oss verdenscupen, det er en risiko vi bør ta. Da vil vi også tvinge FIS til en aktiv handling, sier Ulvang til NRK.

Norges Skiforbund ønsker ikke at russiske utøvere får delta i kommende verdenscuprenn og verdensmesterskap på norsk jord, men et ønske betyr ikke at russere nektes deltakelse.

«Styret i Norges Skiforbund har i dag drøftet situasjonen knyttet til Russlands invasjon av Ukraina, og hvordan dette påvirker de kommende verdenscuprennene og verdensmesterskapet i Norge. Norges Skiforbunds beskjed til Russland og russiske utøvere er krystallklar; Vi ønsker ikke deres deltakelse!» skrev skiforbundet i en pressemelding lørdag.