Bjerketvedt om Fifa-beslutningen: – Flaut og pinlig

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund omtaler Fifas reaksjon mot Russland som «flaut og pinlig».

Etter at Polen, Tsjekkia, Sverige uttalte at de ikke ville spille mot Russland i det kommende omspillet i VM-kvalifiseringen, kunngjorde Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) søndag kveld tiltak mot Russland som en konsekvens av landets krig i Ukraina.

Disse innebærer at Russland ikke kan spille internasjonale kamper på hjemmebane, men at disse skal spilles på nøytralt sted. I tillegg må de kalle seg «Football union of Russia» i Fifa-sammenheng, samt at ingen flagg eller nasjonalsang fra Russland vil bli brukt i kamper der lag fra Russlands fotballunion deltar.

De opplyser om at neste trinn er å utestenge Russland fra konkurranser «hvis situasjonen ikke forbedres raskt».

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, er ikke fornøyd med disse tiltakene.

«Dette er uforståelig tamt og passivt av Fifa. Og det ETTER at en rekke fotballnasjoner har vært krystallklare i sine budskap. Flaut og pinlig», skriver han på sin Facebook-side.

Flere andre europeiske land har også reagert på det som omfattes som utilstrekkelige tiltak mot Russland.

Fifa har åpnet for å kaste Russland helt ut dersom «situasjonen ikke forbedres raskt».