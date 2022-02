Det internasjonale judoforbundet suspenderer Putins ærestittel

NTB

Russlands president Vladimir Putin får suspendert sin tittel som ærespresident i Det internasjonale judoforbundet etter invasjonen i Ukraina.

Det skriver forbundet i en pressemelding.

«I lys av den pågående krigskonflikten i Ukraina, kunngjør Det internasjonale judoforbundet suspensjon av Vladimir Putins tittel som ærespresident og ambassadør», heter det.

Putin er kjent som en ivrig judoutøver og har svart belte i sporten.

Russland har stor innflytelse innen judo. IJU-president Marius Vizer ansees som en god venn av Putin, og det europeiske styrte organet ledes av russiske Sergej Solovejtsjik.

Det planlagte Grand Slam-turneringen i Kazan i mai ble avlyst fredag.

Det var natt til torsdag at Putin erklærte russisk invasjon i Ukraina. I etterkant har Russland og Putin blitt møtt med flere sanksjoner, i tillegg til at Norges idrettsforbund og flere særforbund uttrykt ønske om at ingen russiske utøvere får komme til Norge.