Assist for Zuccarello ikke nok for å redde Minnesota mot Calgary

NTB

Calgary hadde godt grep om kampen mot Minnesota med 7-3, men norske Mats Zuccarello noterte deg for en assist da Minnesota reduserte i tredje periode.

Det hadde knapt gått halvannet minutt før Frederick Gaudreau sørget for borteledelse for Minnesota Wild. Calgary Flames presset hardt etter scoringen og gjennom hele perioden med 18 skudd på mål, mot 4 for Wild.

Litt over midtveis i første periode kom utligningen ved Tyler Toffoli. Rett etterpå pådro Wilds Brandon Duhaime seg en tominutter, og Matthew Tkachuk visste å benytte seg av overtallssituasjonen. Han la på til 2-1 før Duhaime var tilbake på isen. Med drøyt to minutter igjen før pause la Erik Gudbrandson på til 3-1, som sto seg ut perioden.

I den andre perioden var det Wild som hadde flest skudd på mål, men det hjelper lite, når Flames – ved Andrew Mangiapane og deretter Blake Coleman – er de eneste som får nettkjenning. Stillingen var 5-1 da perioden var ferdigspilt.

I tredje periode var det endelig Minnesota tur igjen, og med seks og et halvt minutt igjen på klokken reduserte Nick Bjugstad. Et minutt senere sto norske Mats Zuccarello for en assist da Kirill Kaprizov reduserte igjen. Litt senere pådro nordmannen seg to minutter i boksen etter å ha holdt Blake Coleman. Dermed havnet Flames i overtall igjen, og igjen sørget Tkachuk for å slå mynt på situasjonen og la på til 6-3. Deretter var det Toffolis tur, som satte inn sitt andre og Calgarys sjuende mål og fastsatte sluttresultatet til 7-3 for vertene.

Zuccarello fikk 18 minutter på isen lørdag kveld. Assisten ga ham nok et poeng på vei mot det som kan bli hans poengmessig beste sesong med god margin.