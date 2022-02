Målløst mellom Manchester United og Watford – sjansesløseri fra Ronaldo og Bruno

NTB

Manchester United sløste med sjansene da laget spilte 0-0 mot Watford i Premier League lørdag. Roy Hodgsons mannskap holdt nullen igjen.

Watford hadde ikke holdt nullen denne sesongen før Hodgson tok over som trener 25. januar, men lørdagens «smultring» var deres tredje på seks ligakamper under den 74-år gamle treneren.

At Watford ikke slapp inn mål i kampen mot Ralf Rangnicks United var nesten et under. Både Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes kunne scoret ved flere anledninger, men fikk ikke ballen i mål.

Watford hadde lite å by på offensivt, annet enn et par små sjanser i andre omgang. Likevel kan London-laget si seg fornøyd med nok et poeng mot «de røde djevlene» denne sesongen, etter å ha vunnet 4-1 i det motsatte oppgjøret.

Det var den siste kampen United ble ledet av Ole Gunnar Solskjær, som fikk sparken like etter tapet mot London-laget.

Da scoret Josh King ett mål mot gamleklubben, men nordmannen gikk målløs av banen i lørdagens oppgjør etter 63 minutters spill.

Manchester United ligger fortsatt på 4.-plass, men har bare to poengs forsprang på Arsenal, som har tre kamper til gode på Rangnick og co.