Skiforbundet lover hjelp til ukrainske VM-deltakere i Norge

Norges Skiforbund vil bidra med midler og støtte til ukrainske langrennsløpere som for tiden deltar i junior- og U23-VM på Lygna.

Det opplyser forbundet til NTB.

– Skiforbundet har bestemt seg for at vi vil bidra med midler og all mulig støtte til de ukrainske skiløperne som deltar under junior-VM. Vi skal sørge for at de får trygghet og ro, både under mesterskapet på Hadeland og i ukene som kommer, sier skipresident Erik Røste.

Flere ukrainske VM-deltakere har uttrykt bekymring for situasjonen i hjemlandet etter Russlands invasjon torsdag. For dem råder nå usikkerheten, blant annet rundt mulighetene for hjemreise.

Nå loves de hjelp og støtte av skiforbundet.

Skipresident Erik Røste sier forbundet vil stille opp for ukrainerne.

Sårbar situasjon

– Det er utøvere som er kommet i en veldig vanskelig og sårbar situasjon. De vet ikke engang om de kommer seg hjem. Da skal vi ta vare på dem i Norge og sørge for at de får bo trygt og blir tatt vare på. Skifamilien stiller opp, sier skipresident Røste.

Utviklingssjef i Norges Skiforbund, Brit Baldishol, sier at de ukrainske utøverne har ulike behov.

– Det er en tragisk og forferdelig situasjon for utøverne. Vi gjør det vi kan for at de skal få ro. Noen vil hjem, men spørsmålet er om det er mulig, sier hun til NTB.

– Utøverne skal uansett vite at vi stiller opp. Skiforbundet stiller opp for uskyldige langrennsløpere fra et land som nå er under angrep fra nabolandet. Ukrainerne er et sterkt folk og har opplevd mye gjennom historien. Vi har tilbudt hjelp og prøver å ta så godt vare på dem som mulig i en meget krevende situasjon, legger hun til.

Slutt søndag

Russiske styrker gikk natt til torsdag inn i Ukraina. Invasjonen har vakt skarpe reaksjoner og fordømmelse i store deler av verden.

Ukraina har et titalls utøvere på plass på Lygna. De deltar både i junior- og U23-klassen.

Verdensmesterskapet på Lygna ble innledet tidligere denne uken. Det pågår til søndag.