NTB

Christian Berge blir hovedtrener for håndballklubben Kolstads nye storsatsing. Han starter i jobben fra 1. mars.

Det bekrefter trønderklubben på egne nettsider fredag, dagen etter at Norges Håndballforbund bekreftet at Berge gir seg som landslagssjef.

Dermed ender spekulasjonene rundt framtiden til den norske trenerprofilen, som har ledet landslaget siden 2014.

Berge danner trenerteam med Stian Gomo, Erlend Sagosen og Ole Martin Viken.

– Han vil ha hovedansvar for det offensive spillet, Stian vil ha samme rolle mot forsvarsspillet, mens Erlend vil ha ansvaret for målvaktene og oppfølging på individuelt plan, ikke minst overfor de unge spillerne. Ole Martin har ansvaret for det fysiske treningsarbeidet, sier daglig leder Jostein Sivertsen.

Ikke delt rolle

Berge gleder seg til å ta fatt på sin nye jobb.

– Det er en kjempemulighet å få være med på å bygge og utvikle noe utrolig spennende. Ekstra interessant er det selvsagt at denne satsingen gjøres i en klubb i hjembyen min, sier 48-åringen.

Kolstad har åpnet for at Berge kunne ta jobben samtidig som han også ivaretok rollen som landslagssjef. Det ønsket ikke Norges Håndballforbund.

Dermed måtte han Berge gi seg på landslaget før han nå er bekreftet klar for Kolstad.

– Jeg har i mange år understreket hvor viktig jeg synes det er å ha muligheten til å øve på å være trener på gulvet, og det hver dag. En delt rolle mellom klubb og landslag har vært det jeg har lengtet etter. Når det altså ikke har vært mulig, er jeg kommet til et punkt hvor det å utøve trenergjerningen hver dag, det å være en del av et miljø, diskutere tett med kolleger i stedet for å sitte alene og se kamper på video, det er noe jeg sterkt ønsker meg, sier Berge.

Storsatsing

Den avtroppende landslagssjefen er klar på at han ikke følger han lyktes hundre prosent i jobben han nå forlater.

– Idrett for meg handler om glede og om utvikling. Når det ikke har vært mulig å få daglig øving på det å være trener, så føler jeg at jeg selv mangler de marginene som skal bidra til utvikling. Likevel er jeg helt klart en bedre trener i dag enn da jeg startet med landslaget. Men jeg har altså ikke vært i stand til å bidra til at de avgjørende marginene har svingt vår vei, det som kanskje ville gitt oss et mesterskapsgull, og det plager meg, sier Berge.

Kolstad presenterte sin nye storsatsing på en pressekonferanse i oktober i fjor. Da ble det klart at store norske stjerner som Sander Sagosen, Torbjørn Bergerud, Magnus Abelvik Rød og Magnus Gullerud melder overgang til Kolstad i løpet av de kommende sesongene.

Også de islandske storspillerne Janus Dadi Smarason og Sigvaldi Gudjónsson kommer til Trondheim.

Sander Sagosen skal etter planen være på plass i Kolstad-drakten foran 2023-sesongen. Kontrakten hans med tyske Kiel utløper neste sommer.