Wild-tap da Zuccarello kom tilbake på isen

Mats Zuccarello (36, til høyre) var tilbake på isen for Minnesota Wild da de gjestet Toronto Maple Leafs torsdag. Til slutt ble det hjemmelaget som trakk det lengste strået. Foto: Nathan Denette / The Canadian Press / AP / NTB

NTB

Mats Zuccarello ble friskmeldt til nattens kamp, men Minnesota Wild måtte likevel se seg slått 3-1 av Toronto Maple Leafs.

Kampen var målløs helt til den var nesten halvspilt. Drøyt åtte minutter ut i andre periode, fikk Frederick Gaudreau hull på byllen og satte inn 1-0 for Wild. Overtaket ble kortvarig, for utligningen kom fra hjemmelagets Auston Matthews mindre enn ett minutt senere.

Samme Matthews sørget for 2-1-ledelse for Maple Leafs midtveis i den tredje perioden. Den stillingen holdt nesten til slutt, men i det siste minuttet la Alexander Kerfoot på til 3-1 da han satte pucken i det tomme Wild-målet.

Mats Zuccarello jaget Kerfoot, men rakk ikke fram i tide til å hindre en scoring. Selv fikk nordmannen inn ett skudd på mål, men uten at det ga uttelling. Han var på isen i 20 minutter etter å ha måttet stå over forrige kamp på grunn av skade. Det var ventet at han skulle være klar til nattens oppgjør i Toronto.

Det ble ingen poeng på Wilds norske spiller i natt, men Zuccarello har sanket 10 målpoeng på sine fem foregående kamper. Poengmessig ligger han an til å gjøre sin beste sesong med god margin.