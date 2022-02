Ukrainske Malinovskij viste antikrigsbudskap etter scoring

Ukrainske Ruslan Malinovskij drar opp drakten og viser et antikrigsbudskap etter å ha scoret for Atalanta mot Olympiakos i europaligaen. Foto: Thanassis Stavrakis, AP / NTB

NTB

Atalantas ukrainer Ruslan Malinovskij viste et antikrigsbudskap på trøya etter å ha scoret da laget tok seg videre i europaligaen med 3-0 over Olympiakos.

Malinovskij satte inn både 2-0 og 3-0 i bortekampen da den italienske klubben fulgte opp 2-1-seieren fra første kamp. Etter sitt første mål trakk han opp drakten og viste fram budskapet «No war in Ukraine».

Det skjedde samme dag som Russland invaderte hans hjemland. Normalt skal dommeren gi gult kort for slike feiringer, men Carlos de Cerra beholdt kortet i lomma.

Før kampen var Malinovskij aktiv i sosiale medier. På Twitter skrev han: – Ukraina er under angrep NÅ. Vær så snill, spre budskapet og be for landet vårt!

28-åringen kom også med en oppdatering på Instagram: – Russland har offisielt innledet krig i Ukraina. Det er mange eksplosjoner i strategisk viktige deler av landet. Folk er vettskremt og paniske. Grensene er stengt. Jeg gråter for folket og for hjemmet mitt, skrev han blant annet.

Malinovskij spilte 84 minutter da Atalanta sikret plass i åttedelsfinalen.

Sørloth utslått

I samme turnering fikk Alexander Sørloth et kort innhopp da Real Sociedad tapte 1-3 hjemme for Leipzig, som han er utleid fra. Den spanske klubben hadde håp om avansement etter uavgjort i bortekampen, men mål av Willi Orban, André Silva og Emil Forsberg (straffe) ga Leipzig avansement til åttedelsfinalen.

Sørloth kom inn for Rafinha på stillingen 1-2, da en utligning ville gitt ekstraomganger. Nordmannen hadde en mulighet noen minutter senere, men nikket utenfor.

I stedet punkterte Forsberg kampen etter hands av Aritz Elustondo.

Barcelona imponerte med en sterk 4-2-seier borte mot Napoli etter scoringer av Jordi Alba, Frenkie de Jong, Gerard Piqué og Pierre-Emerick Aubameyang. Sevilla og Porto sikret også avansement på bortebane, mot henholdsvis Dinamo Zagreb og Lazio.

Hjemmejubel

I de tre siste kampene i første utslagsrunde var det hjemmelaget som kunne feire til slutt, selv om det satt langt inne. Rangers sendte Borussia Dortmund ut av turneringen med 2-2 i Glasgow. Uten Erling Braut Haaland gjorde gjestene et forsøk på å revansjere 2-4-tapet hjemme, men med 2-1-ledelse ødela en kjempetabbe fra Mats Hummels.

Betis halte i land avansement med 0-0 hjemme mot russiske Zenit St. Petersburg, mens Braga måtte ha straffespark for å slå ut Sheriff Tiraspol etter å ha revansjert 0-2-tapet i Moldova med samme sifre.

Åttedelsfinalene trekkes fredag. Høstens gruppevinnere tok seg direkte dit.