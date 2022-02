Borussia Dortmund utslått – kan påvirke Haalands framtid

James Tavernier scorer ett av sine to mål for Rangers som sendte Borussia Dortmund ut av europaligaen. Foto: Scott Heppell, AP / NTB

NTB

Borussia Dortmund ledet 2-1 og øynet avansement, men med 2-2 mot Rangers er klubben ute av europaligaen. Det kan påvirke Erling Braut Haalands framtid.

Den tyske storklubben måtte greie seg uten sin norske stjernespiss i begge kampene mot Rangers i europaligaens første utslagsrunde. Etter 2-4-tap hjemme så det mørkt ut, men klubben øynet håp da Jude Bellingham og Donyell Malen vendte til 2-1-ledelse på Ibrox.

Da trengte laget bare en scoring til for å få ekstraomganger, men James Tavernier knuste håpet med sitt 2-2-mål i det 57. minutt. Samme mann ga Rangers ledelsen på straffespark midtveis i den første omgangen.

Bellingham var god i Glasgow. Han hadde et stolpetreff i åpningsminuttene, straffet en dårlig klarering ved å sette inn utligningsmålet og la opp til Malens ledermål.

Personlige feil

Tavernier scoret kampens første mål etter at Julian Brandt felte Ryan Kent, mens han satte inn 2-2-målet etter at Mats Hummels regelrett bommet på ballen. Da var håpet praktisk talt ute for Dortmund.

Kent så ut til å sette inn et vinnermål mot slutten, men det ble etter VAR-gjennomgang annullert for en liten forseelse fra Alfredo Morelos mot Emre Can.

– Det var ikke her vi mistet avansementet, men i den første kampen i Dortmund, sa Hummels til DAZN.

– Det er en stor skuffelse å være ute. Vi gjorde for mange personlige feil, deriblant jeg.

Samtaler

Presset på Dortmund-trener Marco Rose øker etter at klubben røk ut av en tredje turnering. Etter mesterligaen og den tyske cupen forsvant håpet om suksess i europaligaen.

Ifølge den spanske radiokanalen Cadena Ser skal Haaland fredag møte sin agent Mino Raiola og diskutere framtiden. Han ville avvente den diskusjonen til han visste om klubben gikk videre i europaligaen.