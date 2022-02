Lacazette matchvinner på overtid – Ødegaard involvert i begge mål

NTB

Alexandre Lacazettes scoring i femte tilleggsminutt ga Arsenal en uvurderlig 2-1-seier over Wolverhampton i jakten på mesterligaspill.

Martin Ødegaard var involvert i begge målene da Arsenal vendte 0-1 til seier med to scoringer på tampen. Vinnermålet kom etter fem av seks tilleggsminutter.

En tidlig forsvarsbrøler av Gabriel forærte Hwang Hee-chan ledermålet. Det så ut til å bli vinnermål helt til kampen gikk inn i sin sluttfase. Da satte Ødegaard opp de to innbytterne til utligningsmålet.

I det 82. minutt skar nordmannen inn på banen og slo en lur bakromspasning til Edward Nketiah, som stormet fram på siden og fant Nicolas Pépé. Spissen vendte elegant og sendte ballen i mål bak José Sa.

Idet tilleggstiden gikk mot slutt var Ødegaard involvert i forspillet til vinnermålet. Igjen var han tredje siste Arsenal-spiller på ballen, men det var Pépé som slo gjennomspillet Lacazette satte inn fra spiss vinkel, via en uheldig keeper.

Med seieren er Arsenal poenget bak fjerdeplasserte Manchester United, med to kamper mindre spilt.

Tidlig smell

Allerede etter 50 sekunder ropte hjemmepublikum på straffe da Nélson Semedo kolliderte med Gabriel Martinello idet Arsenal-spilleren skulle skyte. Situasjonen ble sjekket av VAR, og Semedo ble frikjent.

Det var spilt snaut ti minutter da Gabriel ble presset av Raúl Jiménez ute ved sidelinjen. Arsenal-stopperen spilte hodeløst tilbake i retning av keeper Aaron Ramsdale, men Hwang kom mellom. Sørkoreaneren rundet keeper og scoret fra spiss vinkel.

Senere dominerte Arsenal og la trykk på gjestene, men Wolverhampton kom til vel så store sjanser.

Ødegaard fikk et skuddforsøk blokkert av Romain Saïss da en fin tofotsfinte skapte rom for avslutning, og han leverte et flott framspill til Martinelli, som ikke greide å vippe ballen over keeper.

Ved pause var det tilløp til buing på Arsenals storstue.

Vendte

Hwang var nær å doble ledelsen tidlig i 2. omgang, men Arsenal spilte seg til stadig bedre muligheter inntil det omsider ble uttelling. Pépé hadde kommet inn for Martinelli, Nketiah for Cédric Soares.

Med tap ville Arsenal blitt passert av Wolverhampton og skjøvet ned til 7.-plass, mens ett poeng ville løfte laget forbi West Ham til 5.-plass. Alle visste hvor viktig det ville være med tre poeng, og i sluttminuttene ble det ampert mellom spillerne da gjestene brukte flere minutter på et bytte.

Det skulle likevel bli tid nok til å avgjøre. Ødegaard spilte Lacazette, som etter en vegg med Pépe var gjennom på kant. Skuddet ville kanskje gått utenfor lengste stolpe, men keepers hånd styrte ballen inn.

De ville jubelscenene viste hvor mye seieren betydde for hjemmelaget.