Glimt rundspilte Celtic og danset videre i conferenceligaen

NTB

Bodø/Glimt viste at sjokkseieren i Glasgow ikke var tilfeldig da Celtic ble rundspilt på Aspmyra. Med 2-0 torsdag og 5-1 sammenlagt er Glimt i åttedelsfinale.

Ola Solbakken og Hugo Vetlesen scoret målene som sendte Celtic hodestups ut av conferenceligaen i tildels ufyselig vær på Aspmyra. Spillet var mer enn godt nok til å varme hjemmefansen.

– Det føles fantastisk. Dette var utrolig gøy å være med på. Kampene mot Celtic har vært inspirerende og gir motivasjon til å jobbe enda harderes, sa Vetlesen til Viaplay, med en stor ispose på ankelen etter et overtråkk som sendte ham av banen.

– Det er for tidlig å si hvor ille det er. Vi får se i morgen.

Glimt tok sin sjette strake hjemmeseier i den nye europacupturneringen, inkludert kvalifisering og gruppespill. Celtic fikk ikke like hard medfart som Roma, men den skotske serielederen med åtte strake seirer bak seg i hjemlig serie var sjanseløs i kampen om avansement. Glimt kommer ikke til å bli en favorittmotstander når trekningen gjennomføres fredag.

– Vi er utrolig glade for å være videre. Det er stort for en klubb som Glimt å være i åttedelsfinale, og det er vi stolte av, sa trener Kjetil Knutsen, som ikke hadde noe svar på hvem han ønsker i åttedelsfinalen.

– Jeg er så enkel at jeg ikke vet hvem vi kan møte. Jeg tar det jeg får.

Fort gjort

Glimt skapte trøbbel for gjestene umiddelbart med sitt høye og aggressive press, og allerede i det 9. minutt ble ledelsen fra første kamp i Glasgow økt til 4-1 med scoring av Solbakken.

Vetlesen vant en duell på midtbanen, og Elias Hagen plukket opp ballen. I høyt tempo førte han den fra egen halvdel mot et ryggende forsvar. I perfekt øyeblikk slapp han den til Solbakken, som vendte av Liam Scales og skrudde ballen inn i lengste hjørne.

Celtic trengte dermed tre mål bare for å få ekstraomganger, men laget fikk til svært lite framover. I stedet måtte laget flere ganger reddes av keeper Joe Hart.

I det 12. minutt ble Amahl Pellegrino spilt fram til høyre i feltet. Han dro av Stephen Walsh og skjøt, men Englands tidligere landslagskeeper svarte med en god redning.

Enda bedre var Harts redning i det 37. minutt, da Pellegrino ble spilt gjennom på en kontring. Solbakken prøvde seg fra distanse på returen, men ballen gikk rett utenfor det tomme målet.

Ikke fornøyd

Fem minutter før pause nådde Carl Starfelt et frispark bak Glimt-forsvaret og slo til på volley, men rett over. Han var vinket av for en hårfin offside, men for første gang viste Celtic tenner offensivt.

Ved pause sto det 11-1 til Glimt i avslutninger, men Solbakken var ikke fornøyd da han ble intervjuet av Viaplay i pausen.

– Det var veldig rotete. Ingenting sier at vi ikke skal dominere og kjøre over dette laget. Prestasjonsmessig var det langt fra bra nok. Det var OK, men vi kan mye bedre, sa han.

Celtic-manager Ange Postecoglou hadde byttet seks mann i startoppstillingen fra 1-3-tapet i Glasgow. Han byttet inn to mann i pausen og endret til en mer offensiv formasjon, og han fikk se laget heve seg i medvinden etter pause.

I det 66. minutt fikk Daizen Maeda en stor sjanse til utligning da han ble spilt gjennom, men alene med Joshua Smits gikk skuddet over.

Vakkert mål

I stedet punkterte Glimt kampen tre minutter senere med et vakkert mål etter et angrep i et tosifret antall trekk, der Hugo Vetlesen var både regissør og avslutter.

Det var Vetlesen som krysset midtstreken, avanserte og fant Pellegrino på venstresiden. Pellegrino spilte innbytter Morten Konradsen til dødlinja, og da pasningen kom skrått ut i feltet hadde Vetlesen løpt seg så fri at han bare kunne sette bredsiden på ballen og plassere den i hjørnet.

Da var det ingen vei tilbake for Celtic.

Etter kampen var Solbakken litt mer positiv enn vurderingen han ga ved pause.

– Det er artig at vi får to nye kamper i Europa. Det blir bra matching i preseason. 2. omgang var ikke kjempebra, men vi kontrollerte mer enn i den første. Det var en mer voksen kamp av oss. Til å være februar er vi kjempefornøyd med prestasjonen, men det er mye å forbedre også, sa han til Viaplay.