Therese Johaug går ikke verdenscupavslutning i Russland

NTB

Therese Johaug kommer ikke til å reise til verdenscupavslutning i Russland. Det bekrefter hennes manager Jørn Ernst overfor Dagbladet.

– Vi håper at FIS sørger for at den (verdenscupavslutningen) blir flyttet til et annet arrangørsted. Blir den ikke det, avstår hun fra å delta, skriver han i en melding til avisen.

Årsaken er den militære konflikten mellom Russland og Ukraina.

Tidligere torsdag tok Johannes Høsflot Klæbo overfor flere medier til orde for flytting av verdenscupfinalen til et annet land. Han gjorde det klart at han ikke har planer om å konkurrere i Russland.

Etter planen skal verdenscupen avsluttes med renn i russiske Tjumen 18.-20. mars, med sprint, fellesstart og jaktstart.