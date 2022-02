Berge slutter som landslagssjef: – Lei oss over at kapittelet nærmer seg slutten

NTB

Christian Berge gir seg om sjef for det norske herrelandslaget i håndball. Det baner veien for at han blir ny trener i Kolstad.

Det opplyser Norges Håndballforbund i en pressemelding torsdag.

Dermed er noe av usikkerheten som har rådet rundt Berges framtid over. Det har i lengre tid vært ført samtaler internt i håndballforbundet rundt landslagssjefen og hans situasjon.

– Savnet etter å stå på gulvet med laget mitt hver eneste dag, er stort. Følelsen har vokst seg større og større den siste tiden, og jeg mener at jeg trenger et daglig virke for å bli mest mulig skjerpet i jobben min. Derfor har jeg nå informert NHF om at tida er inne for min del til å bli klubbtrener igjen, sier Berge i en uttalelse.

– Vi har respekt for at Christian ønsker dette. Samtidig ligger det fast fra Forbundsstyrets side at våre landslagssjefer ikke kan ha en annen trenerjobb i topphåndballen, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

Partene er enige om at Berge fratrer som landslagssjef.

Kolstad neste?

Hardtsatsende Kolstad har vært tydelige på at Berge er ønsket som trener i klubben. Trønderne åpnet for at Berge kunne ta jobben samtidig som han også ivaretok rollen som landslagssjef. Det har Norges Håndballforbund vært tydelige på at ikke er en ønsket løsning.

Sist helg var Berge-saken et tema da forbundet holdt styremøte. Der kom det ingen avklaring. I stedet ble det kommunisert ut at diskusjonene ville fortsette i tiden som kommer.

Nå er Berge fri til å fortsette sin trenergjerning i en klubb.

Han skal riktignok lede landslaget for siste gang under Golden League-turneringen i Danmark i midten av mars.

– Det blir veldig rart å ta farvel med gutta og støtteapparatet i mars. Det har vært en enormt fin periode, med opplevelser jeg aldri vil glemme, sier Berge selv.

Hylles

Berge har vært norsk landslagssjef siden 2014. Han har ledet laget til to VM-sølv (2017 og 2019) og EM-bronse for to år siden. I de tre siste mesterskapene (VM, OL og EM) har imidlertid Berges menn skuffet og ikke kommet til semifinale.

– Vi er svært takknemlige for alt han har gjort på de åtte årene han har vært landslagssjef. Han har tatt håndballgutta til høyder vi knapt turte å drømme om. Derfor er vi lei oss over at dette kapittelet nå nærmer seg slutten, sier Erik Langerud, generalsekretær i Norges Håndballforbund.

– Vi er veldig glade i Christian. Han vil stå som en bauta i norsk håndballhistorie. Jeg vil også berømme Christian for måten han har opptrådt på i de samtalene vi har hatt om hans rolle, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

Landslagssjefen har sittet på en kontrakt med håndballforbundet fram til sommeren 2025.

Jakter erstatter

Nå må forbundsledelsen starte jakten på Berges erstatter. Håndballpresidenten sier at det arbeidet ikke har noen bråhast.

– Vi vil presentere løsningen når den er klar. Målet er å ha en ny landslagssjef på plass innen tidlig høst 2022, slik at vedkommende og laget får en best mulig oppkjøring til VM i Sverige/Polen i januar 2023, sier Lio.

– Dette veiskillet gir oss en mulighet til å se på hvordan vi kan bygge videre på det Christian har skapt, og hva vi kan forbedre og endre rundt landslaget, sier han også.