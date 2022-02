Aleksander Schau sier nei til NRK under fotball-VM i Qatar

NTB

Fotballekspert Aleksander Schau har gitt NRK beskjed om at han ikke ønsker å bidra i sendingene under høstens fotball-VM i Qatar, skriver VG.

Schau har vært ekspert under flere fotballmesterskap, men bekrefter overfor VG at han allerede nå har gitt beskjed om at det ikke kommer til å skje under Qatar-VM.

Schau vil ikke utdype begrunnelsen, men det er kjent at han tidligere har tatt et klart standpunkt mot mesterskapet. Både tildelingen og gjennomføringen av årets fotball-VM har fått kraftig kritikk, ikke minst på grunn av forholdene for Qatars gjestearbeidere.

NRK bekrefter at Schau har sagt nei til å bidra under høstens VM.

– Vi respekterer hans standpunkt. Han har sagt ifra i god tid, sier redaksjonssjef for VM i NRK, Torbjørn Sarre-Jensen, til VG.