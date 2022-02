Elanga frelste blekt United-lag med utligning i Madrid

NTB

Manchester United fikk kjempetrøbbel mot Atlético Madrid, men så ut til å slippe unna med et knepent tap. Så kom Anthony Elanga inn og ordnet 1-1.

Hjemmelaget var best i alt unntatt effektivitet, men i det 75. minutt kom den unge og lynraske svensken Elanga inn for Marcus Rashford. Fem minutter senere ble han spilt fram av Bruno Fernandez, løp fra motspilleren og scoret med et utagbart diagonalskudd.

Det skjedde etter en kontring Atlético-trener Diego Simeone ville vært stolt av, startet da Fred vant ballen ved midtstreken, men United var veldig heldig som fikk med seg uavgjort fra onsdagens bortekamp i mesterligaens åttedelsfinale. Utligningen var Uniteds første avslutning mellom stengene.

Antoine Griezmann skjøt i tverrligggeren for hjemmelaget i det 87. minutt. Den franske verdensmesteren har vært ute med skade, men ble byttet inn mot slutten.

Hjemmelaget gikk rett i strupen på United med sitt høye press, og Ralf Rangnicks lag fikk kjempetrøbbel helt fra start. Victor Lindelöf hadde fått en uvant rolle som høyreback i United-laget, men det var spilt bare et par minutter da han måtte ta ansvar inne i midten. Svensken kastet seg og blokkerte José Luis Gimenez' skudd fra kort hold.

Allerede i det 7. minutt kom hjemmelaget foran, takket være et perfekt innlegg fra Renan Lodi og en enda bedre avslutning fra João Felix.

Et hjørnespark ble nikket ut av Lindelöf, men Lodi plukket opp ballen, dro av en United-spiller og slo et innlegg mot nærmeste stolpe. João Felix hadde startet i rett øyeblikk, fikk en meter på Harry Maguire og stupheadet ballen stolpe-inn bak en urørlig David de Gea.

Tafatt

United framsto tafatt og slet med å få til noe eget spill. Gang på gang mistet laget ballen i farlige posisjoner og åpnet for giftige Atlético-kontringer, men United fikk etter hvert litt bedre defensiv kontroll og slapp ikke til mange store sjanser utover i omgangen.

Rett før pause burde det likevel stått 2-0, etter at United ble tatt på senga av et innøvd frisparktrekk. En storspillende Lodi kom i fullt firsprang på kant og slo inn i feltet. Via et United-bein havnet ballen på hodet til Sime Vrsaljko ved lengste stolpe. Han traff feil, men nikken traff Lindelöf i ansiktet, gikk ned i bakken og opp i tverrliggeren før ballen spratt ut.

Cristiano Ronaldo var tilbake i byen der han feiret sine største triumfer med Real Madrid. Han har herjet med onsdagens motstander. Bare mot Sevilla har han scoret flere enn de 25 målene han har satt inn mot Atlético, men onsdag var han en skygge av sitt gamle jeg.

Best

Simeones lag hadde vunnet bare tre av sine åtte siste kamper i ulike turneringer. Lagkaptein Koke manglet med en skade han pådro seg i helgen, mens Yannick Carrasco og Felipe var utestengt. Likevel var Atlético best i det meste på Estádio Metropolitano.

Rangnick ledet en kamp i mesterligaens utslagsrunder for første gang siden hans Schalke for 11 år siden tapte sammenlagt 1-6 for Manchester United. Han var veldig heldig som unngikk sitt første bortetap som United-sjef.

Returkampen på Old Trafford spilles om tre uker.