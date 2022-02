Amerikansk stjerneveteran beklager utspill og tar golfpause: – Dypt lei meg

NTB

Phil Mickelson (51) legger seg flat etter å ha fått hard kritikk for sine uttalelser om den nyetablerte saudiarabisk-finansierte superligaen i golf.

Den seksdobbelte majorvinneren er i hardt vær innad i eget miljø. Mange har reagert på Mickelsons argumentasjon for hvorfor han er villig til å delta i Saudi Golf League.

Nylig ble han sitert på at han ville være med for å presse fram endringer på PGA-touren. Det sa han samtidig som han vedkjente seg at Saudi-Arabia har «en forferdelig historie med menneskerettigheter».

– Så når vi vet alt dette, hvorfor ville jeg i det hele tatt vurdere det? Jo, fordi dette er en mulighet man får en gang i livet til å forandre PGA-touren, sier Mickelson i et utdrag fra golfjournalisten Alan Shipnucks bok om 51-åringen.

Verdensfemmer Rory McIlroy har gått lengst i kritikken av rivalens utspill. I tillegg har Bryson DeChambeau og Dustin Johnson distansert seg fra den saudiarabiske touren.

Vil lære

Tirsdag beklaget Mickelson det hele, men understreket at uttalelsene er tatt ut av sammenheng og at det aldri var meningen at de skulle komme ut offentlig.

– Det var hensynsløst, jeg fornærmet folk, og jeg er dypt lei meg for ordene jeg brukte. Jeg er mer enn skuffet, og jeg vil gjøre alt for å reflektere og lære fra dette, sier Mickelson i en pressemelding.

Amerikaneren legger til at han har uttalt seg i «golfens beste interesse». Han står ved at sporten «desperat trenger en forandring».

– Dette har alltid handlet om å støtte spillerne og idretten, sier Mickelson.

Avbrekk

Veteranen varsler at han trenger en pause fra golfen.

– De siste ti årene har jeg sakte merket at presset og stresset har påvirket meg. Jeg vet jeg ikke har vært meg selv på mitt beste, og jeg trenger desperat et avbrekk for å prioritere dem jeg elsker mest og for å bli den mannen jeg ønsker å være.

Phil Mickelson ble i mai fjor tidenes eldste vinner av en majorturnering da han vant PGA-mesterskapet. Han har i alt seks majortitler på merittlista.