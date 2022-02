Wild-nedtur uten skadd Zuccarello

Foto: Adrian Wyld / The Canadian Press / AP / NTB

NTB

Mats Zuccarello måtte stå over med skade da hans Minnesota Wild møtte Ottawa Senators i Canada. Hjemmelaget ble for sterke for Wild og vant til slutt 4–3.