Havertz og Pulisic ga Chelsea forsprang: – Det er ikke over ennå

NTB

Kai Havertz og Christian Pulisic scoret målene da tittelforsvarer Chelsea tok et langt steg mot kvartfinale i mesterligaen med 2-0-seier over franske Lille.

Romelu Lukaku var vraket fra start etter å ha hatt bare sju ballberøringer på 90 minutter mot Crystal Palace i helgen, det laveste tall for en Premier League-spiller på nesten to tiår. Havertz tok plassen hans på topp og trengte ikke så mye som ti minutter på å notere tre kjempesjanser og en scoring.

– Det er bra for meg å spille midtspiss, men vi har mange gode spisser, og jeg hjelper til der jeg kan. Det fungerte bra i dag, sa Havertz til BT Sport.

– Dette er ikke over ennå. Lille er en vanskelig motstander, og vi må prestere godt i returkampen, sa N'golo Kanté, som la opp til Pulisics mål og ble kåret til banens beste.

I det 5. minutt slo Antonio Rüdiger langt opp på César Azpilicueta, som spilte en veggpasning, stormet fram på siden og la inn i midten. I målgården hadde Havertz bare å sette foten på ballen, men han traff den feil og så den fyke over fra kloss hold.

Han ga seg ikke. To minutter senere ble han spilt fram av Pulisic, vendte bort Sven Botman og skrudde ballen mot lengste hjørne. Keeper Leo Jardim avverget med et tigersprang.

På hjørnesparket kom den tredje sjansen, og da greide ikke Lille å stå imot. Hakim Ziyech slo en presis serve inn foran mål. Havertz kom på et smart løp som ingen forsvarere plukket opp, og uhindret kunne han gå opp mellom stopperne Botman og José Fonte. Han nikket ballen ned i bakken og opp i nettaket.

Det var bare hans tredje mesterligascoring. Den første avgjorde fjorårets finale.

Måtte slite

Hadde kampen fortsatt i samme spor som åpningsminuttene, kunne det blitt målfest for Havertz og blåtrøyene. I stedet greide Lille å bremse hjemmelaget og spille seg inn i kampen. Resten av den første omgangen var jevnspilt og uten store sjanser.

Heller ikke etter pause kom det noe nytt stormløp, men i det 54. minutt kunne Lille takke sin høyreback Zeki Celik for at hjemmelaget ikke doblet sin ledelse. Først klarerte han i siste øyeblikk foran Ziyech inne foran mål, før han kom seg raskt på beina og blokkerte Marcos Alonsos harde skudd på returen.

I stedet var det Pulisic som satte inn 2-0-målet etter en herlig kontring regissert av Kanté. Midtbanesjefen førte ballen i høy hastighet mot to ryggende forsvarere og slapp den i perfekt øyeblikk til Pulisic. Amerikaneren kom i et sugende løp, la ballen til rette og plasserte den inne ved lengste stolpe.

– Vi spilte ikke vår beste fotball i kveld og kom ikke opp mot aggressiviteten fra de siste ukene, men vi vant 2-0, og det er det viktigste, sa Havertz.

Bekymring

Et Chelsea-lag som har tapt bare en av sine 19 siste kamper i ulike turneringer har grunn til å reise til returkampen i Villeneuve d'Ascq om tre uker med forventning om å løse kvartfinalebillett.

I motsetning til Chelsea vant Lille sin mesterligagruppe i fjor høst, men tok færre poeng. Laget scoret bare ett mål på tre hjemmekamper i gruppespillet. I hjemlig serie er laget i øyeblikket på nedre tabellhalvdel.

Chelsea holdt på sin side nullen for 39. gang i ulike turneringer siden Thomas Tuchel kom til klubben for et drøyt år siden. Det er klart flest av lagene i de fem store ligaene.

– Det er ikke enkelt å nekte et så godt lag målsjanser, men vi gjorde det, sa Tuchel til BT Sport.

Tuchel fikk et par grunner til bekymring tirsdag. Mateo Kovacic haltet stygt da han gikk av banen i 2. omgang, og Hakim Ziyech måtte også ut med skade. Det kan være dårlig nytt for et lag med tøft kampprogram, og som skal spille ligacupfinale mot Liverpool på Wembley søndag.