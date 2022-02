Rosenborg hevder å ha blitt hacket og svindlet for 1,8 millioner kroner

Det er i forbindelse med Ole Kristian Selnæs' overgang til kinesisk fotball at Rosenborg mistenker at de har blitt svindlet.

NTB

I forbindelse med Ole Selnæs' overgang fra Saint-Étienne til kinesiske Shenzen ble Rosenborg ifølge Fifa svindlet for et millionbeløp.

Det skal være snakk om en sum på 1,8 millioner kroner. Shenzen hevder å ha utbetalt pengene, men Rosenborg sier de ikke har mottatt dem.

– Vi har ikke mottatt pengene. Slik vi forstår det har en bruker i RBK vært hacket, skriver økonomisjef Roar Munkvold i en epost til idrettspolitikk.no , som omtalte saken først.

RBK mistenker at klubben har vært offer for et hackerangrep, og involverte derfor norsk politi. Klubben tror det kan dreie seg om at hackerne har gitt Shenzen et portugisisk kontonummer og at det er grunnen til at pengene aldri dukket opp. RBK er klare på at de aldri har hatt noen konto i Portugal.

Ifølge Idrettspolitikk.no viser FIFA-dokumentet at Rosenborg kontaktet norsk politi for å etterforske saken. Dagbladet har vært i kontakt med Trøndelag politidistrikt, som bekrefter at de har vært koblet inn i saken.

– Saken ble, etter det jeg kan se, henlagt fra vår side 26. juli i fjor, sier jourhavende Hanne Sivertsen Berg i Trøndelag-politiet.

Fifas disiplinærkomité konkluderte med at Rosenborg må regne pengene som tapt, mens Shenzen er skyldfri i saken.