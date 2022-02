Gulldén skifter klubb fordi søsteren er kreftsyk

Isabelle Gulldén gir seg i Vipers etter sesongen for å flytte hjem til Sverige.

NTB

Isabelle Gulldén, som mandag opplyste at hun forlater Vipers Kristiansand etter sesongen, flytter hjem til Sverige for å være nærmere sin kreftsyke søster.

Det bekrefter den svenske bakspilleren overfor Aftonbladet.

Hun har skrevet under for klubben Lugi, som ligger i Lund, tre timer sør for Göteborg der Gulldén er vokst opp.

– Jeg har tatt et tøft valg om å avbryte kontrakten min etter denne sesongen. Noen ganger tar livet en annen retning enn den vi ønsker, og jeg trenger rett og slett å bo nærmere familien min, sa Gulldén i en pressemelding mandag.

Tirsdag oppgir hun at grunnen er at hennes lillesøster Rebecca har fått påvist livmorhalskreft, og at den er aggressiv.

– Den er aggressiv og har spredt seg. Det er tøft. Håndballen betyr veldig lite i en slik situasjon, sier hun til Aftonbladet.

Gulldén opplyser samtidig at søsteren har respondert bra på behandlingen hittil.