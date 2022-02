Kina-korrespondenter kritiserer statsinnblanding i OL

Pressekonferanse med blant andre IOC-president Thomas Bach under OL. Arbeidsforholdene for utenlandske OL-reportere kritiseres av foreningen FCCC.

Foreningen for utenrikskorrespondenter i Kina hevder at utenlandske reportere gjentatte ganger ble utsatt for statlig innblanding under vinter-OL i Beijing.

Det skriver korrespondentklubben FCCC i en uttalelse mandag. Der heter det at «regjeringens innblanding skjedde på regelmessig basis», og korrespondentene sier seg «forferdet over at betingelsene for uavhengig rapportering i Kina fortsatt var dårligere enn den internasjonale standarden under vinter-OL».

Blant eksemplene er at en reporter ble nektet å intervjue en utøver fra Hongkong i en av OLs offisielle pressesoner. Andre ble forhindret fra å gjøre intervjuer på offentlige steder, som for eksempel utenfor en butikk som solgte OL-varer.

Journalister til stede i OL skal ha fått opplyst at all rapportering fra offentlige områder må godkjennes av kinesiske myndigheter. Noen fikk også henvendelser via nettet fra statlige medier og diplomater.

På OL-åpningsdagen 4. februar ble en nederlandsk reporter fysisk bortvist midt under en direktesending, til tross for at politiet hadde henvist ham til stedet der han sto, ifølge FCCC.

Foreningen sier at den er «skuffet over at Kina har strammet inn vilkårene for pressen, i strid med den olympiske ånden». Den oppfordrer videre kinesiske myndigheter til å oppfylle egne regler for akkreditert, utenlandsk presse i Kina. «Nemlig å la journalister gjøre intervjuavtaler og gjennomføre sine intervjuer uten trussel om statlig innblanding, og å få rapportere fritt fra offentlige steder».

Også i januar kom FCCC med kritikk mot kinesiske myndigheter for stadig økende innblanding. Da svarte 99 prosent av foreningens medlemmer at arbeidsforholdene i Kina ikke lever opp til den internasjonale standarden.