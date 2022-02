Delt fjerdeplass for Hovland – fem slag bak vinneren

NTB

Viktor Hovland var litt for upresis og ujevn på søndagens sisterunde til å kunne true lederen i PGA-turneringen i Pacific Palisades.

Til slutt ble avstanden for stor opp til Joaquín Niemann fra Chile, som sikret seg seieren i turneringen. På søndagens sisterunde endte Hovland med fire birdier og tre bogeyer. Selv om han gikk runden ett slag under par og knappet tilsvarende inn på Niemann, falt han en plass fra tredjeplassen han hadde da han gikk ut på søndagens runde.

Hovland fikk en perfekt start med en enkel birdieputt, men på de neste hullene havnet han i vanskeligheter etter svake utslag. Han måtte flere ganger redde seg inn for å holde seg på par.

På det åttende hullet var derimot Hovlands klassiske drive til å kjenne igjen. Han traff svært godt, men bommet i jakten på en ny birdie.

På det neste hullet var det tilbake til det upresise. 24-åringen endte i roughen, og en lang chipp bidro til at det ble for tøft å sette en parputt. Deretter fulgte en viktig opptur med to strake birdier, fulgt umiddelbart av en ny bogey. Med nok en bogey og nok en birdie på hull 16 og 17, endte nordmannen 14 slag under par for hele turneringen.

Niemann hadde ikke storspilt på sisterunden før han på det ellevte hullet slo til med en eagle. Med det sørget han for å holde rivalene på en armlengdes avstand.

Han fikk dermed med seg førstepremien på snaut 2,2 millioner dollar, som tilsvarer 19,7 millioner kroner.