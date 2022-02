Ingen superjafs fra Hovland – fortsatt seks slag bak teten

NTB

Viktor Hovland har hittil vært litt for upresis på søndagens sisterunde til å virkelig ta innpå førsteplassen i PGA-turneringen i Pacific Palisades.

Etter elleve hull er golfesset seks slag bak ledende Joaquín Niemann fra Chile. På veien har han hatt tre birdier og én bogey, mens resten har vært spill på par.

Hovland fikk en perfekt start med en enkel birdieputt, men på de neste hullene havnet han i vanskeligheter etter svake utslag. Han måtte flere ganger redde seg inn for å holde seg på par.

På det åttende hullet var derimot Hovlands klassiske drive til å kjenne igjen. Han traff svært godt, men bommet i jakten på en ny birdie.

På det neste hullet var det tilbake til det upresise. 24-åringen endte i roughen, og en lang chipp bidro til at det ble for tøft å sette en parputt. Deretter fulgte en viktig opptur med to strake birdier.

I alt er Hovland 15 slag under par når sju hull gjenstår av turneringen i Los Angeles. Han startet dagen seks slag bak teten, og det er fortsatt statusen foran innspurten. Det rekker i øyeblikket til en delt tredjeplass.